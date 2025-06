Palermo anuncia Filippo Inzaghi como novo técnico

O ex-atacante Filippo Inzaghi é o novo técnico do Palermo, anunciou o clube da Serie B italiana nesta terça-feira (17), poucos dias depois da saída do treinador do Pisa, que voltou à Serie A depois de mais de 30 anos.

Campeão do mundo pela seleção da Itália em 2006, 'Super Pippo' assinou um "contrato plurianual" com início em julho, informou o Palermo em comunicado.