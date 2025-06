O dilema de Trump: intervir ou não no Irã

Os Estados Unidos vão se envolver diretamente na guerra entre seu aliado Israel e o Irã? A decisão que o presidente Donald Trump tomará ainda é desconhecida, mas por ora ele prepara o terreno. Trump alimentou as especulações sobre uma intervenção americana ao encurtar sua participação em uma cúpula do G7 no Canadá e por algumas de suas declarações.

Nesta terça-feira (17), ele advertiu que os Estados Unidos poderiam matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mas que não o fariam "por enquanto". O dilema do presidente republicano é monumental. Em seu primeiro mandato e no que se passou até agora do segundo, Trump prometeu tirar os Estados Unidos de suas "guerras eternas" no Oriente Médio. "É uma importante escolha política e militar que pode definir seu legado no Oriente Médio", declarou à AFP Behnam Ben Taleblu, diretor do programa para o Irã na Fundação para a Defesa das Democracias. Quando a Casa Branca anunciou nesta terça-feira que Trump reuniria o Conselho de Segurança Nacional para tratar da guerra, já havia indícios de que ele cogitava abandonar o que até pouco tempo era sua via diplomática preferida.

A opção mais provável que Trump considera seria o uso de gigantescas bombas "bunker-buster" dos Estados Unidos contra a instalação nuclear iraniana de Fordo, profundamente enterrada e fora do alcance do armamento israelense. Segundo autoridades americanas, a prioridade de Trump é desmantelar o programa nuclear do Irã porque teme que o país queira se dotar da arma atômica. Teerã nega essa intenção. – Ponto de inflexão –

Trump também deu a entender que o assassinato do aiatolá Khamenei está novamente sobre a mesa, dias depois de um funcionário americano ter dito que a ideia havia sido descartada. Autoridades americanas insistem que Trump ainda não tomou uma decisão e está avaliando todas as opções em um contexto que muda "a cada hora". Segundo a plataforma de notícias Axios, Trump considera inclusive uma nova reunião entre seu principal negociador, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Tudo pode mudar com um ataque iraniano às forças americanas na região. Um funcionário garantiu que Trump não toleraria tal ação. A mudança de tom de Trump surpreende menos de uma semana depois de o presidente americano — que admite que gostaria de receber o Prêmio Nobel da Paz — ter pedido a Israel que não atacasse. Mas, entre uma ligação e outra com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e as insinuações de Israel de que deseja uma mudança de regime no Irã, Trump mudou de ideia.