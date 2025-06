Número de mortos em acidente de avião na Índia sobe para 279

Aeronave partiu de Ahmedabad com destino a Londres e caiu minutos após a decolagem. Entre vítimas estão passageiros e tripulantes da aeronave e moradores de prédios atingidos por destroços.O número de mortos do acidente do avião da Air India quecaiu na última quinta-feira (12/06) em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, subiu para 279 neste sábado. Entre os 242 passageiros e tripulantes que estavam a bordo da aeronave, apenas um homem sobreviveu. O sobrevivente, um cidadão britânico de 40 anos, conseguiu se salvar pulando pela saída de emergência após a queda, informou um policial à agência de notícias Reuters. Outras 38 pessoas que estavam no solo no momento do impacto também morreram. "O avião caiu numa zona residencial, incluindo escritórios. O acidente causou mais vítimas", afirmou o comissário da polícia local G.S. Malik. Em comunicado, a Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) identificou a aeronave como um Boeing 787 com matrícula VT-ANB, que operava o voo AI-171 com destino a Londres-Gatwick. Dois pilotos, 10 tripulantes de cabine e 230 passageiros estavam a bordo - 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Segundo a agência de notícias Reuters, o voo levava 11 crianças. O voo AI-171 partiu de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido, mas caiu minutos após a decolagem. A aeronave era pilotada pelo capitão Sumeet Sabharwal, um experiente piloto instrutor com 8.200 horas de voo, acompanhado pelo primeiro oficial Clive Kundar, com 1.100 horas de experiência, segundo o órgão regulador. "O voo AI171 esteve envolvido em um incidente hoje. No momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos novas atualizações o mais breve possível", afirmou a Air India. A companhia informou que entre os passageiros estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Piloto deu sinal de emergência De acordo com o relatório dos controladores de tráfego aéreo, a aeronave decolou da pista 23 às 13h39 (horário local, 5h09 no horário de Brasília). Cinco minutos depois, após o chamado de socorro, a aeronave não respondeu às comunicações e caiu no solo. Segundo o site Flightradar24, o avião atingiu uma altitude máxima de 190 metros, o que dá quase 130 metros acima do nível do aeroporto. Depois, desceu a uma velocidade de cerca de 145 metros por minuto. O avião caiu numa zona residencial chamada Meghani Nagar. Imagens do local do acidente mostravam partes da fuselagem caídas sobre o BJ Medical College, uma faculdade de medicina, e pessoas sendo transportadas em macas e ambulâncias. O acidente causou um incêndio que atingiu prédios no entorno. A polícia afirmou que moradores estão entre as vítimas da tragédia. Segundo a emissora indiana NDTV, quatro estudantes de graduação e um médico residente morreram. A associação médica FAIMA confirmou em comunicado que, além dos mortos, "muitos estudantes de medicina ficaram feridos", e afirmou que está monitorando de perto a situação para prestar toda a assistência possível. Bombeiros e equipes médicas foram enviados com urgência ao local para iniciar as operações de resgate, de acordo com a imprensa local. As operações de resgate e a investigação das causas do acidente estão em andamento. "Cenas devastadoras" O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar chocado com o acidente. "A tragédia de Ahmedabad deixou todos atônitos e tristes. Nesta hora triste, os meus pensamentos estão com todos os afetados por esta tragédia. Estou em contato com os ministros e as autoridades que estão trabalhando para ajudar os afetados", afirmou. O ministro-chefe do estado de Gujarat, Bhupendra Patel, expressou sua "profunda angústia" com o acidente e disse ter ordenado a criação de um "corredor verde" para a transferência urgente dos feridos para hospitais. Da mesma forma, o ministro do Interior da Índia, Amit Shah, garantiu o "total apoio do governo central" e o envio de equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) para auxiliar nos esforços de resgate. "As cenas que surgem de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos, caindo na cidade indiana de Ahmedabad são devastadoras", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em comunicado. O rei Chales afirmou estar "desesperadamente chocado" com o incidente. "Nossas orações especiais e a mais profunda solidariedade estão com as famílias e amigos de todos os afetados por esse incidente terrivelmente trágico em tantas nações", disse em comunicado, prestando ainda uma homenagem aos serviços de emergência. cn/ra (Reuters, EFE, AP, AFP, Lusa, dpa)