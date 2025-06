Monterrey estreia na Copa de Clubes contra Inter de Milão, que tenta se reerguer

A partida começa às 18h no horário local (22h de Brasília) no Rose Bowl, em Pasadena (leste de Los Angeles), e encerra a rodada do Grupo E, que terá também o duelo entre o River Plate e o Urawa Red Diamonds, do Japão, em Seattle, no início da jornada.

Liderado pelo veterano espanhol Sergio Ramos, o Monterrey, do México, estreia na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (17) contra a Inter de Milão, gigante europeu que vive uma situação delicada.

Assistente técnico de Pep Guardiola por uma década no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o técnico catalão (que teve uma passagem pelo Flamengo em 2020) reconheceu a magnitude do desafio que enfrenta contra a Inter, mas considerou que o futebol atual "está se tornando cada vez mais equilibrado".

O Monterrey é comandado pelo espanhol Domènec Torrent que substituiu o argentino Martín Demichelis após a eliminação do time nas quartas de final do Clausura Mexicano de 2025.

O romeno Cristian Chivu, ex-jogador da Inter com pouca experiência como técnico, assumiu o comando no lugar de Simone Inzaghi após a humilhante derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio.

No Rose Bowl, estádio centenário com capacidade para cerca de 90.000 torcedores, o Monterrey e a Inter apresentarão seus novos técnicos.

"Ainda existem algumas diferenças em relação a esses times de ponta do futebol europeu, mas vamos competir", enfatizou. "Estou um pouco mais familiarizado com as dificuldades que enfrentamos porque estou do outro lado há muitos anos, mas estou convencido de que podemos fazer um bom jogo e teremos as nossas chances."

- Novo desafio para Sergio Ramos -

O Monterrey será o primeiro clube mexicano a entrar em ação na Copa do Mundo de Clubes (o Pachuca estreia só na quarta-feira contra o Salzburg) com um elenco que conta com os maiores nomes da atualidade na liga mexicana.