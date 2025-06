Milei amplia poderes da polícia antes de manifestação de apoio a Cristina Kirchner

O decreto publicado no diário oficial entra em vigor um dia antes de uma manifestação marcada para Buenos Aires em solidariedade à líder opositora Cristina Kirchner, que cumpre em sua residência uma pena de seis anos de prisão a partir desta terça.

Com as novas atribuições, a Polícia Federal poderá manter sob custódia uma pessoa sem mandado judicial por no máximo dez horas para sua identificação caso exista suspeita de cometimento de crime, segundo o texto firmado pelo presidente ultraliberal.

Também poderá revistar pessoas na via pública, bem como seus pertences pessoais e veículos, sem autorização de um juiz.

Além disso, "os agentes com status de polícia poderão portar ostensivamente suas armas para assegurar a defesa oportuna das pessoas e direitos de terceiros ou deles próprios", diz o decreto.

Também autoriza a polícia a monitorar sem autorização judicial "espaços públicos digitais, tais como redes sociais abertas, sites públicos e outras fontes abertas".