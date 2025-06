'Meu objetivo é que não aconteça mais', diz presidente da LaLiga sobre Copa de Clubes

O presidente da LaLiga espanhola, Javier Tebas, reiterou nesta terça-feira (17) sua posição contra a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que está sendo disputada pela primeira vez nos Estados Unidos.

"Não estou vendo. Ontem [segunda-feira], vi um pouco do Chelsea [contra o Los Angeles FC] e me pareceu um amistoso de verão, não vi intensidade nos 25 minutos que assisti da partida", criticou.

O torneio começou no último sábado, e Tebas admitiu que não está acompanhando os jogos.

Para ele, trata-se de uma questão de equilíbrio financeiro. "Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que temos que fazer é manter o ecossistema e eliminar [a Copa de Clubes]. É preciso manter a sustentabilidade do futebol", reiterou.

Tebas explicou que a participação de Real Madrid e Atlético de Madrid no torneio condiciona a liga espanhola, especialmente se algum dos dois chegar à final, marcada para o dia 13 de julho, um mês antes do início do campeonato local.

"Por convenção coletiva, as férias são de três semanas [para os jogadores] e a LaLiga vai cumprir isso. Vamos ver o que acontece", disse Tebas, que admitiu que os dois clubes madrilenhos pediram adiamento dos primeiros jogos do campeonato espanhol, embora organização ainda não tenha tomado uma decisão.

"Que eu saiba, os times da Premier League [Inglaterra] que estão jogando [a Copa de Clubes] vão começar em 14 de agosto; os da Bundesliga [Alemanha] também", concluiu.