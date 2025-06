Israel diz ter matado principal comandante militar do Irã

As Forças de Defesa Israelenses (IDF) afirmaram ter eliminado o principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior em Tempo de Guerra do país. Ele foi morto em um ataque da IDF no centro de Teerã, informou a corporação nesta terça-feira, 17, em uma publicação na rede social X.

As forças de Israel também anunciaram que o Irã disparou uma nova bateria de mísseis contra o território israelense. Os sistemas de defesa antiaérea foram acionados e a população foi orientada a procurar abrigo. Fonte: Dow Jones Newswires.