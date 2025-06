G7: Lula vai abordar conflitos e alertar sobre transição energética em Cúpula sem Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve reforçar a preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio, que têm pressionado os preços do petróleo no mercado internacional, e alertar sobre a urgência da agenda de transição energética, uma pauta importante para o Brasil e tema central da Cúpula do G7, que chega ao seu último dia no Canadá. Ele deve reafirmar suas convicções globais, sem dar nomes, em falas curtas, mas em um palanque esvaziado, após a saída antecipada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das montanhas canadenses em meio aos ataques entre Israel e o Irã.

"Qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para a paz. Em um momento em que o mundo está precisando de recursos para transição energética, para combater a miséria no mundo, obviamente que o conflito me incomoda profundamente, e é isso que eu quero falar um pouco amanhã", disse Lula, ao chegar no hotel em que ficará hospedado no Canadá, na noite de segunda-feira, 16.