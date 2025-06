G7 condena repressão transnacional e uso indevido de ferramentas cibernéticas de vigilância

Os líderes do G7 condenaram a repressão transnacional, uma forma agressiva de interferência estrangeira por meio da qual Estados ou seus representantes tentam intimidar ou coagir indivíduos ou comunidades fora de suas fronteiras.

Em comunicado divulgado após reunião de cúpula realizada no Canadá, encerrada nesta terça-feira, os líderes do G7 manifestaram preocupação sobre os crescentes relatos de repressão transnacional, avaliando que essa conduta compromete a segurança nacional, a soberania do Estado, a segurança e os direitos humanos das vítimas e os princípios do direito internacional.