Erupção vulcânica provoca cancelamento de voos em Bali

Dezenas de voos foram cancelados nesta quarta-feira (18) na ilha turística de Bali, Indonésia, devido a uma erupção vulcânica no leste do arquipélago, localizado no Sudeste Asiático.

O monte Lewotobi Laki-Laki, situado na também turística ilha de Flores, entrou em erupção na véspera, lançando cinzas a até 10 km de altura. Autoridades elevaram o alerta vulcânico ao nível máximo, e o aeroporto de Bali anunciou o cancelamento de voos que tinham como origem ou destino Austrália, Índia, Nova Zelândia, Cingapura e China.