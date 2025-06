Em comunicado, líderes do G7 dizem que o Irã nunca poderá ter armas nucleares

Os líderes do G7 reunidos nas montanhas Kananaskis, no Canadá, divulgaram na noite da segunda-feira, 16, um comunicado conjunto em que reiteram o "compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio" e pedem a "ampla distensão das hostilidades" na região, "incluindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza".

O texto afirma que Israel "tem o direito de se defender" e que o Irã é a "principal fonte de instabilidade regional e terror". "Temos sido consistentemente claros de que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear", diz o comunicado.