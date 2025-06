Defesa Civil de Gaza relata 47 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou nesta terça-feira (17) que as forças israelenses mataram pelo menos 47 pessoas que estavam reunidas perto de um centro de distribuição de ajuda, no sul do território palestino.

O porta-voz do organismo de resgate, Mahmud Bassal, declarou à AFP que mais de 200 pessoas ficaram feridas no incidente, que aconteceu quando milhares de palestinos se reuniram para receber ajuda em Khan Yunis.