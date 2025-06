Consumo mundial de petróleo deve baixar em 2030 pela primeira vez desde a covid-19

A agência de energia projeta que a demanda mundial por petróleo alcançará seu nível máximo no final da década, segundo as novas previsões, que confirmam projeções anteriores publicadas em 2023.

Seu consumo deverá diminuir ligeiramente em 2030, após atingir o pico no ano anterior, para cerca de 105,5 milhões de barris por dia.

Apesar do ceticismo generalizado em relação ao clima e do apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma extração sem limites de petróleo bruto, "um pico na demanda mundial por petróleo permanece no horizonte", afirmou a AIE.

Nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, esse declínio deverá ocorrer em 2026, e na China, o segundo maior consumidor, em 2028.

Embora, por enquanto, "o conflito entre Israel e o Irã chame a atenção para os riscos imediatos à segurança energética, a nova perspectiva de médio prazo da AIE prevê que a oferta mundial de petróleo crescerá muito mais rápido do que a demanda nos próximos anos", observa o relatório.