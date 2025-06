China e Ásia Central celebram "amizade eterna" em cúpula regional

O presidente chinês, Xi Jinping, e líderes da Ásia Central celebraram nesta terça-feira (17) sua "amizade eterna" durante uma cúpula no Cazaquistão com cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central e Pequim.

Sob influência russa desde meados do século XIX até a queda da União Soviética em 1991, a Ásia Central, uma área estratégica e também muito rica em recursos naturais, está no centro das atenções das grandes potências que desejam competir com Moscou.

Antes da sessão plenária, Xi Jinping participou de vários encontros bilaterais e pediu mais cooperação em diversos setores com a região, que equivale em tamanho à União Europeia, mas com apenas 80 milhões de habitantes.

Os líderes da Ásia Central mantêm fortes vínculos com Moscou, mas a influência russa tem diminuído desde a guerra na Ucrânia.

A China já é o principal parceiro comercial da Ásia Central, com transações avaliadas em 95 bilhões de dólares (R$ 520 bilhões) em 2024, segundo as alfândegas chinesas, muito à frente da UE (US$ 64 bilhões, R$ 350 bilhões em 2023, segundo dados oficiais) e da Rússia (US$ 44 bilhões, R$ 240 bilhões).

aj-bk/abo/jvb/pc/lm/am