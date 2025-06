Ataques de drones e mísseis russos em Kiev matam pelo menos 14 pessoas

Além disso, ataques de drones russos na cidade portuária de Odessa, no sul do país, mataram uma pessoa e feriram 17, de acordo com Oleh Kiper, chefe da administração regional.

A Administração Militar da Cidade de Kiev afirmou em um comunicado na terça-feira que "a natureza dos danos foi o impacto direto em prédios residenciais".

O ataque durou quase nove horas e é o mais recente de uma série de ataques em massa com drones e mísseis contra Kiev. Ocorreu enquanto líderes mundiais se reuniam na reunião do G7 no Canadá , da qual se espera a presença do presidente ucraniano Volodmir Zelenski.