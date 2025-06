Apagão na Espanha ocorreu devido a 'fenômeno de sobretensões'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O sistema não tinha capacidade de controle de tensão dinâmica suficiente" naquele dia, acrescentou ela, detalhando que algumas empresas desconectaram suas centrais do sistema "de forma indevida (...) para proteger suas instalações".

Segundo Aagesen, "uma vez iniciada esta reação em cadeia, as desconexões por sobretensão e sua tensão só teriam sido possíveis com uma enorme capacidade de regular a tensão (...) e justamente isso estava em falta no sistema", explicou a ministra.

Essa incapacidade pode ter ocorrido por "vários motivos, seja por falta de planejamento, mas também porque diferentes operadoras não a estavam regulando de acordo com a norma", acrescentou, insistindo no fato de que a Espanha teoricamente possui uma rede suficientemente sólida para enfrentar este tipo de situação.

Após o incidente, várias hipóteses foram apresentadas para explicar o incomum apagão nacional, incluindo um ataque cibernético, que foi rapidamente descartado pelas autoridades, e uma falha na rede causada por um excesso de produção de energias renováveis.