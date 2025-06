O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou na temporada de grama nesta terça-feira (17) com vitória sobre o australiano Adam Walton (N.86) e avançou à segunda rodada do ATP 500 de Queen's.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 42 minutos.