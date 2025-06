Várias ONGs denunciam execução de jornalista na Arábia Saudita

O jornalista saudita Turki al Jasser foi executado no sábado (14) após a confirmação de sua sentença por um tribunal, segundo as autoridades.

Ele tinha sido detido em 2018 e acusado de terrorismo, traição e ofensa à segurança nacional.

A aplicação da pena de morte no seu caso "reflete de forma dramática os limites que as autoridades sauditas estão dispostas a cruzar para reprimir os dissidentes pacíficos", afirmou em um comunicado a ONG ALQST, com sede em Londres, em um comunicado publicado nesta segunda-feira (16).

"A falta de transparência em torno do caso Al Jaser aumenta a preocupação (...) sobre o alcance das violações dos direitos na Arábia Saudita", lamentou.

Np sábado, o comitê para a Proteção de Jornalistas (CPJ) se declarou "indignado" com a execução do "eminente jornalista", que cobriu temas como direitos das mulheres, Primavera Árabe e corrupção.