Trump vetou ataque a líder do Irã; ataques aéreos ficam mais intensos

No terceiro dia de ataques aéreos cruzados entre Israel e Irã que já deixaram centenas de mortos, funcionários do governo americano informaram, neste domingo, 15, que Donald Trump vetou um plano israelense para executar o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. De acordo com as agências Reuters e France-Press, os relatos chegaram do alto escalão do governo.

Segundo os funcionários, ouvidos na condição de anonimato, oficiais israelenses tiveram uma oportunidade recente de matar o principal líder iraniano, mas teriam sido dissuadidos por Trump. "Os iranianos já mataram algum americano? Não. Até que o façam, não vamos nem falar em ir atrás de sua liderança política", disse uma das fontes.