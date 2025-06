Trump ordena novas operações contra imigrantes em Los Angeles, Chicago e Nova York

Trump respondeu com o envio de 4.000 guardas nacionais e 700 fuzileiros navais, contra a vontade das autoridades locais e estaduais.

As operações recentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) em Los Angeles desencadearam uma série de protestos, a maioria pacíficos, embora em alguns momentos tenham sido registrados atos violentos esporádicos.

"Estas e outras cidades similares são o núcleo do centro do poder democrata", afirmou o presidente, em referência a uma teoria da conspiração desacreditada da extrema direita segundo a qual imigrantes em situação irregular votam nas eleições americanas em quantidades significativas.

Ela descreveu o medo e a raiva que tomaram conta da segunda maior cidade dos Estados Unidos, com uma grande população latina, devido às batidas contra os imigrantes.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse no domingo que o toque de recolher noturno imposto na semana passada para conter os atos de vandalismo durante os protestos será prolongado "por mais alguns dias".

Los Angeles permaneceu parte calma no domingo, nono dia de protestos, com apenas alguns manifestantes diante da sede da prefeitura antes do toque de recolher.

"As pessoas têm medo de sair de suas casas", afirmou. "Estamos nos Estados Unidos. Não se supõe que você tenha que mostrar seus documentos quando se está na rua", disse.

No sábado, centenas de milhares de pessoas protestaram em várias cidades americanas, no âmbito de uma mobilização que os organizadores chamaram de "Dia Sem Reis" para "rejeitar o autoritarismo, a política dos bilionários e a militarização" da democracia no mandato de Trump.

Este foi o maior protesto no país desde que o magnata republicano voltou à presidência em janeiro. O presidente, no entanto, prosseguiu com o discurso contra os migrantes.

Em sua longa mensagem na Truth Social, Trump denunciou no domingo que "todos os dias os corajosos homens e mulheres do ICE são alvos de violência, assédio e até ameaças de políticos democratas radicais".