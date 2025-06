Trump: Irã 'não está vencendo a guerra' e deve negociar antes que seja tarde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã está perdendo a guerra contra Israel e pediu que os dois lados negociem um cessar-fogo nesta segunda-feira, 16, após uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, antes da abertura da cúpula do G-7, em Kananaskis, no Canadá.

Segundo informações da CNN americana, Trump não deve assinar uma declaração conjunta dos líderes do G-7 em que eles pedem uma desescalada do conflito e apontam que o Irã não pode obter uma arma nuclear e que Israel tem o direito de se defender.