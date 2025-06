Trump irá embora da Cúpula do G7 devido à situação no Oriente Médio, diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o presidente americano, Donald Trump, irá embora hoje à noite da Cúpula do G7, após jantar com chefes de Estado, devido a situação no Oriente Médio.

"Trump teve um ótimo dia no G7, inclusive assinando um importante acordo comercial com o Reino Unido e o primeiro-ministro Keir Starmer. Muito foi realizado, mas, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente irá embora hoje à noite", escreveu Leavitt na rede X.