Reino Unido anuncia reformas para 'erradicar' quadrilhas de pedófilos

A ministra do Interior britânica, Yvette Cooper, anunciou, nesta segunda-feira (16), uma série de reformas legislativas para "erradicar" o problema das quadrilhas de pedófilos, que exploram sexualmente meninas e mulheres jovens vulneráveis.

Mais de cem homens foram condenados em vários processos. O número de vítimas é estimado em milhares.

Nesta segunda-feira (16), foi publicado um relatório independente sobre estas quadrilhas, solicitado em janeiro pelo governo.

"Vamos modificar a lei para garantir que os adultos que têm relações sexuais com penetração com menores de 16 anos possam ser denunciados por estupro", anunciou Yvette Cooper diante do Parlamento.

"Meninas de apenas 10 anos foram drogadas, alcoolizadas e brutalmente violadas por quadrilhas de homens e vergonhosamente abandonas de forma reiterada pelas autoridades que deviam protegê-las e dar-lhes segurança", declarou a ministra trabalhista.