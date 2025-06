Pré-candidato baleado na Colômbia passa por cirurgia de emergência por sangramento cerebral

O senador da oposição, de 39 anos, foi internado em um centro médico em 7 de junho com três ferimentos de bala, dois na cabeça e um na perna. Desde então, passou por duas cirurgias, segundo os médicos.

No domingo, milhares de pessoas marcharam em Bogotá e outras cidades do país para repudiar a violência após o ataque a Uribe.

Um adolescente de 15 anos está preso, acusado de ser o autor do atentado, além de outros dois suspeitos de participação. Todos foram indiciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Nenhum deles admitiu as acusações.

A tentativa de homicídio lembra os piores momentos do narcotráfico nas décadas de 1980 e 1990, no auge do governo de Pablo Escobar, quando quatro candidatos presidenciais foram assassinados.

As autoridades buscam os mandantes do ataque. O presidente Gustavo Petro menciona como possíveis suspeitos dissidentes da extinta guerrilha Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016. Os rebeldes negaram sua responsabilidade em um comunicado na semana passada.

O presidente também aponta para um suposto cartel de traficantes colombianos e estrangeiros com base em Dubai.