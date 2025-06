ONU reduz ajuda humanitária após corte internacional de financiamento

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o novo plano alcança US$ 29 bilhões em financiamento para ajudar, pelo menos, 114 milhões de pessoas que enfrentam necessidades de risco de vida em todo o mundo. O número reflete em 60 milhões de pessoas a menos do que o planejado em dezembro do ano passado.

O novo valor de financiamento anunciado é muito inferior aos US$ 44 bilhões que seriam para ajudar quase 180 milhões de pessoas vulneráveis, incluindo refugiados, em mais de 70 países. Quase na metade do ano, menos de 13% dos valores planejados para 2025 foram recebidos.

Além do fim dos programas de ajuda pela Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, decidido por Donald Trump no início do ano, outros países do ocidente também reduziram os financiamentos.

