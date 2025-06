ONU denuncia 'retrocesso' nos direitos das mulheres e minorias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos anos, os programas americanos "Diversidade, Equidade e Inclusão" (DEI) foram criticados por conservadores e as críticas se intensificaram desde o início do segundo mandato de Trump.

As empresas que implementam tais políticas enfrentam potenciais ações judiciais e várias grandes marcas, incluindo Meta e McDonald's, eliminaram seus programas de DEI ou os reduziram drasticamente.

Esse retrocesso, no entanto, não se limita aos Estados Unidos. "As tensões sociais frequentemente decorrem da discriminação sistêmica de longa data com base em raça, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, condição de migrante, casta e outras características", disse Türk.

"As políticas para abordar essa discriminação tiveram sucessos significativos em todas as regiões do mundo", acrescentou.