Luis Zubeldía não é mais técnico do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (16) a saída "amigável" do técnico argentino Luis Zubeldía, após uma série de resultados negativos da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Em comum acordo e de forma amigável, as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe", informou o São Paulo em comunicado.

A equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos no Brasileirão e vem de três derrotas consecutivas. Com apenas 12 pontos em 12 rodadas, o São Paulo é o 14º colocado na tabela. O líder é o Flamengo, com 24 pontos e um jogo a menos.

Por outro lado, o time está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e vai enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia.

Luis Zubeldía comandou o São Paulo em 85 jogos desde que assumiu o cargo, em abril do ano passado. Seu retrospecto é de 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.