Líbano deve se manter à margem do conflito Israel-Irã, dizem presidente e premiê do país

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro do país, Nawaf Salam, manifestaram em uma reunião de Gabinete que a nação deve se manter à margem do conflito entre Israel e Irã, já que qualquer participação seria prejudicial para o país, mergulhado em uma crise econômica e que luta para se recuperar da recente guerra entre Israel e Hezbollah.

As declarações, feitas nesta segunda-feira, 16, foram um recado ao Hezbollah, aliado do Irã e do Hamas, para que se mantenha fora do conflito.