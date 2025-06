Khamenei, um líder que joga sua vida e seu regime na guerra com Israel

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dada sua avançada idade, 86 anos, a questão da sucessão já está presente há algum tempo na cena política iraniana.

"Khamenei está no ocaso de seu reinado, com 86 anos, e boa parte do comando diário do regime já não está em suas mãos, mas sim nas de uma série de facções à espera do que acontecerá no futuro", explica Arash Azizi, da Universidade de Boston.

"Esse processo já estava em curso, e a atual guerra não faz nada além de acelerá-lo", acrescenta em declarações à AFP.

Segundo um funcionário americano, o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar Khamenei.