Israel diz ter assumido o controle dos céus do Irã

O governo de Israel afirmou ter conquistado superioridade aérea sobre a parte ocidental do Irã, incluindo Teerã, 48 horas após o início do conflito. "Nas últimas 24 horas, concluímos uma rota aérea para Teerã e conduzimos uma batalha de invasão aérea. Os pilotos da Força Aérea Israelense (IAF) estão voando com grande risco de vida, a centenas de quilômetros de Israel, atingindo centenas de alvos diferentes com precisão", disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, o tenente-general Eyal Zamir.

Aviões de guerra israelenses começaram a lançar bombas de dentro dos céus iranianos, em vez de depender de mísseis de longo alcance.