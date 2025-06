Irã afirma que executou agente do Mossad israelense detido em 2023

A Justiça iraniana anunciou nesta segunda-feira que executou um homem detido em 2023 e considerado culpado de ser um agente do Mossad, o serviço de inteligência estrangeira de Israel, no quarto dia de conflito entre a República Islâmica e seu inimigo declarado.

O anúncio aconteceu em um momento de intensificação dos ataques entre Israel e Irã, que provocaram muitas mortes de civis dos dois lados e forçaram o fechamento do espaço aéreo em vários países da região.

No atual contexto, o chefe do Poder Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, pediu nesta segunda-feira a processos mais rápidos para as pessoas acusadas de espionagem a serviço de Israel.

"Se uma pessoa é detida por vínculos com o regime sionista e colaborou com ele, seu julgamento e condenação devem ser pronunciados muito rapidamente, em conformidade com a lei e considerando as condições da guerra", afirmou Gholamhossein Mohseni Ejei, citado pela agência Tasnim.

Após décadas de hostilidade e confrontos em terceiros países do Oriente Médio, Israel iniciou na sexta-feira uma ampla ofensiva contra alvos militares e nucleares no Irã, com o objetivo declarado de neutralizar seu programa atômico e balístico.