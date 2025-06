Exército israelense pede evacuação de área no nordeste de Teerã

O Exército israelense instou os moradores de uma região no nordeste de Teerã, na tarde desta segunda-feira (16), a evacuarem suas casas, em antecipação aos bombardeios contra "infraestruturas militares pertencentes ao regime iraniano".

"Nas próximas horas, as forças armadas israelenses operarão na área (...) para atingir as infraestruturas militares do regime iraniano. Cidadãos de Teerã, para sua segurança, evacuem esta área do terceiro distrito", disse o porta-voz do Exército israelense, coronel Avichay Adraee, em uma mensagem do Telegram em persa, acompanhada de um mapa com a área em questão marcada em vermelho.