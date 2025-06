Entenda as repercussões dos ataques de Israel para o programa nuclear do Irã

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A parte externa da planta piloto de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, foi "destruída", informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), citando informações das autoridades iranianas. Também foram destruídas as infraestruturas elétricas do recinto.

"Nada indica", ao contrário, que "houve um ataque físico contra a sala subterrânea" da instalação, onde fica a planta principal, detalhou a agência nuclear da ONU. Mas "o corte de eletricidade pode ter danificado" suas milhares de centrífugas, acrescentou.

Os danos, confirmados por imagens de satélite, são "significativos", descreveu em um relatório o Instituto para a Ciência e a Segurança Internacional (ISIS, na sigla em inglês), um organismo especializado em temas de proliferação nuclear, com sede nos Estados Unidos.

A outra planta de enriquecimento, a de Fordo, situada ao sul da capital iraniana, também foi atacada, mas "não foram registrados danos", segundo a AIEA.