Cristãos predominam no mundo, mas islâmicos e sem-religião aumentam

O cristianismo continua sendo a principal religião do mundo, mas o islamismo está crescendo, assim como os sem-religião estão cada vez mais numerosos, segundo um estudo do Pew Research Center sobre a evolução do cenário religioso entre 2010 e 2020.

Com 2,3 bilhões de pessoas (+122 milhões), "os cristãos continuam sendo o maior grupo religioso do mundo", e representam 28,8% da população, destaca esta meta-análise baseada em mais de 2.700 estudos e censos, publicada em 9 de junho.