Chelsea enfrenta Los Angeles FC de Giroud na estreia na Copa do Mundo de Clubes

Campeão de todas as Copas da Europa, o Chelsea é o favorito para vencer o Los Angeles FC de seu antigo ídolo Olivier Giroud nesta segunda-feira (16), pelo Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. 'The Pensioners' serão os anfitriões no jogo marcado para as 16h (horário de Brasília) no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, sudeste dos Estados Unidos, uma arena multiuso com capacidade expansível para mais de 71.000 pessoas.

Liderados pelo lateral-direito Reece James, eles ostentam um meio-campo ofensivo e versátil com Cole Palmer e Enzo Fernández, além dos jovens talentos, como Levi Colwill, o zagueiro de 22 anos que está no clube desde sua infância. Christopher Nkunku e Nicolas Jackson costumam completar o ataque. Recentemente, o clube contratou o atacante Liam Delap, de 22 anos, que pode estrear nesta segunda-feira. O Chelsea é o primeiro clube da história a vencer cada uma das cinco principais competições europeias. A última delas foi conquistada em 28 de maio, quando derrotou o Betis por 4 a 1 na final da Uefa Conference League. - Esforço extra -

Apesar de o time chegar cansado, o técnico Enzo Maresca pediu um esforço extra. "Não é uma pré-temporada, é um grande torneio. Depois, precisaremos de três ou quatro semanas de descanso para recarregar as energias, porque senão será impossível jogar bem na próxima temporada" da Premier League, seu campeonato nacional, afirmou ele neste domingo, em Atlanta. Os 'Blues' acabaram de contratar Estevão, que já está sendo comparado a Lamine Yamal. Mas este prodígio brasileiro de 18 anos ainda jogará a Copa do Mundo de Clubes com a camisa do Palmeiras. A partida também será um novo teste para o futebol jovem do técnico Enzo Maresca. Ele pediu paciência para os jovens: o recém-contratado Delap, assim como Dario Essugo e Mamadou Sarr.

- Paixão antiga - O Chelsea terá um velho e querido conhecido do outro lado: o francês Olivier Giroud, um dos destaques da conquista da Liga dos Campeões de 2021, título que colocou o time londrino neste Mundial, e a quem ainda recorrem como se fosse um oráculo. Ele foi questionado recentemente sobre a contratação de Delap e a maldição da camisa 9 do Chelsea, que já levou Lukaku, Higuaín e Morata, entre outros, a perderem a pontaria.

Giroud disse: "Não se trata do número nove, mas da posição em campo. Se ele tiver uma boa mentalidade, e acho que [Liap] tem muito talento, e os rapazes o ajudarem a se adaptar bem, acho que ele ficará bem." Isso vem de alguém que preferia a camisa 18 quando jogava nos Blues. O francês costuma ser um reserva de luxo do LAFC, mas pode muito bem entrar o que reacenderia a antiga paixão entre ele e o clube de Stamford Bridge. Maresca aliviou a pressão da 'maldição': "Liam sabe a importância de um camisa 9 no clube. Sei o que ele pode nos dar e espero que ele possa nos dar gols", disse ele.