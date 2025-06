Campeão em Stuttgart, Taylor Fritz recupera 4ª posição no ranking da ATP

O tenista americano Taylor Fritz comemorou o final da temporada de saibro e o início da de grama com um título em Stuttgart no fim de semana, que garantiu seu retorno à quarta posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (16) com o italiano Jannik Sinner por mais uma semana no topo.

Fritz ganhou três posições e voltou à melhor classificação de sua carreira, à qual chegou pela primeira vez em novembro, atrás de Sinner (N.1), do espanhol Carlos Alcaraz (N.2) e do alemão Alexander Zverev (N.3), que foi seu adversário na final do ATP 250 de Stuttgart, no domingo.