Violência se espalha na Irlanda do Norte em 5º dia de protestos anti-imigração

Pelo 5º dia consecutivo, manifestantes entraram incendiaram residências e veículos em série de "crimes de ódio com motivação racial". Mais de 60 policiais ficaram feridos. Violência contra jovem disparou revolta.A Irlanda do Norte foi palco de confrontos pela quinta noite consecutiva entre manifestantes anti-imigração e policiais na madrugada deste sábado (14/06), em uma série de episódios violentos chamados no país de "semana da vergonha". Um hotel foi atacado em Newtownabbey, perto da capital Belfast, no que foi classificado pelas autoridades de um "crime de ódio com motivação racial". Uma viatura policial foi danificada em outra cidade da região, Londonderry, e veículos foram incendiados. Várias residências também foram alvo de ataques. Segundo a Agência de Habitação da Irlanda do Norte, 50 famílias receberam assistência durante a semana, com 14 delas sendo acomodadas emergencialmente. As autoridades prenderam 15 pessoas e acusaram quatro, a maioria adolescentes. Protestos eclodem após violência sexual contra jovem Os confrontos eclodiram pela primeira vez no município de Ballymena na noite da última segunda-feira, quando dois suspeitos adolescentes foram presos pela suposta tentativa de estupro de uma jovem no último fim de semana. A polícia não confirmou a etnia dos suspeitos, que permanecem sob custódia e solicitaram um intérprete romeno no tribunal. Protestos anti-imigração, então, se espalharam para Belfast e Portadown. Na noite de sexta-feira, a polícia usou um canhão de água para conter a violência na cidade de Portadown, a oeste de Belfast. Os agentes foram atacados com bombas de gasolina, fogos de artifício e explosivos, informou a agência de notícias DPA. Mais de 60 policiais ficaram feridos até o momento. A mobilização inclui agentes enviados da Escócia. Um policial foi atingido diretamente por um coquetel molotov que caiu atrás de uma linha de veículos policiais durante um confronto prolongado com os manifestantes na sexta-feira. Ainda ocorreram incidentes em outras cidades, incluindo ataques incendiários a um centro de lazer em Larne, na quarta-feira, e a uma casa em Coleraine nas primeiras horas da sexta-feira. A polícia também trata o caso como incêndio criminoso com motivação racial. Primeira-ministra condena "ataques racistas" A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, condenou os protestos. "O que vimos nos últimos quatro dias foi devastador, foi horrível para as pessoas que foram alvo. São mulheres e crianças, são famílias sofrendo ataques racistas e violentos, e isso está errado em todos os sentidos", afirmou ela. A vice-primeira-ministra Emma Little-Pengelly descreveu o momento como "um período difícil para a Irlanda do Norte". O presidente da federação nacional da polícia irlandesa, Liam Kelly, declarou que tem sido "uma semana de vergonha, com níveis alarmantes de agitação em cidades e vilas". "Expulsar pessoas de suas casas, atacar um centro de lazer e mirar especificamente em indivíduos e propriedades com base em racismo e preconceito é absolutamente deplorável", afirmou. gq (dpa, afp, dw)