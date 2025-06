Trump exibe poder militar dos EUA em meio a protestos

O presidente americano, Donald Trump, organizou o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas em seu 79º aniversário, enquanto multidões de manifestantes o chamavam de tirano em protestos por todo o país. Em uma atmosfera sombria pela morte a tiros de uma congressista estadual democrata no sábado, o desfile e as manifestações ressaltaram o quão profundamente divididos os Estados Unidos estão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No palco, acompanhado por sua esposa Melania, o presidente republicano fez uma saudação militar enquanto tanques passavam rugindo e aeronaves sobrevoavam. Quase 7.000 militares marcharam pelo centro de Washington no maior desfile do tipo desde 1991, que coincidiu com a troca de ataques entre Irã e Israel, um aliado próximo dos EUA. "EUA! EUA!", gritaram os presentes quando o 45º e 47º comandante-em-chefe do Exército subiu ao palco para comemorar o 250º aniversário da criação das Forças Armadas. Uma salva de 21 tiros de canhão, seguida pelo hino dos Estados Unidos, marcou o início de um espetáculo militar que custará até 45 milhões de dólares, segundo as autoridades.

Por quase duas horas, tanques rugiram, paraquedistas desceram de aviões e helicópteros voaram baixo, enquanto a multidão registrava o momento com seus celulares. Segundo a Casa Branca, havia 250.000 espectadores. A AFP não conseguiu confirmar esse número. - "Mais forte do que nunca" -

"Somos o país mais próspero do mundo neste momento e em breve nosso país será maior e mais forte do que nunca", prometeu Trump no final do desfile. "Esta noite, afirmamos com uma certeza inabalável que, nos próximos anos e em todas as gerações futuras, sempre que o dever chamar e houver algum perigo à espreita, o soldado americano estará lá", alertou. Em um país politicamente polarizado, seus apoiadores se deleitaram com o desfile, mas foi a gota d'água para seus detratores.

"Estou aqui porque sou fã do presidente e também porque apoio as Forças Armadas", disse Oscar Williamson, um estudante de 17 anos do interior do estado de Nova York, que apoia a drástica política de imigração do republicano. - "Sem reis" - Mas em centenas de cidades, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago e Houston, milhares de pessoas se opuseram às suas diretrizes, na maior mobilização do país desde que o magnata retornou à presidência em janeiro.