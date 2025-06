Terremoto de magnitude 6,1 atinge cidade portuária de Callao no Peru

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um vídeo exibido no canal Latina mostrou vários deslizamentos de terra em diversos municípios de Lima, vizinhos de Callao.

"Em Lima e Callao tivemos o maior tremor de agitação do solo. Até o momento não temos relatos de danos em estruturas ou que tenham afetado pessoas", afirmou Hernando Tavera, presidente do Instituto Geofísico do Peru, ao canal N.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e leste da Ásia. Nessas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo.

Por ano, apenas no Peru, ocorrem pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população.