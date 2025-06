Sobrevivente de queda de avião na Índia usou saída de emergência

Cidadão britânico estava sentado na fileira 11A e, segundo a polícia, saiu pela porta de emergência após a queda da aeronave. Único sobrevivente, ele está em tratamento médico e não corre risco de morte.Autoridades confirmaram que um homem de 40 anos é o único sobrevivente da queda da aeronave da Air India que matou todos os demais 241 passageiros e tripulantes a bordo nesta quinta-feira (12/06). O avião caiu sobre uma zona residencial em Ahmedabad, na Índia, poucos minutos após a decolagem. Segundo a polícia indiana, Ramesh Viswashkumar estava sentado perto de uma saída de emergência do voo com destino a Londres e conseguiu sair da aeronave após a queda. O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, confirmou que um passageiro sobreviveu ao acidente e disse que o encontrou no hospital. Entrevistado pela agência de notícias AP, o médico que o examinou identificou o homem como Ramesh Viswashkumar. "Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo", disse o médico Dhaval Gameti à AP. "Mas ele parece estar fora de perigo". Falando de um leito hospitalar, Viswashkumar, de 40 anos, disse à imprensa indiana que é cidadão britânico e viajava para o Reino Unido com seu irmão após visitar familiares na Índia. "Quando me levantei, havia corpos por toda parte. Eu estava com medo. Fiquei em pé e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital", disse Viswashkumar ao jornal Hindustan Times. Viswashkumar escapou pela porta de emergência Imagens nas redes sociais exibidas por canais de notícias indianos mostram um homem com uma camiseta branca manchada de sangue e calças escuras mancando na rua e sendo ajudado por um socorrista. O homem apresentava hematomas no rosto. No vídeo é possível ver pessoas perguntando a ele onde estavam os outros passageiros, ao que ele responde: "Estão todos lá dentro". Uma foto do cartão de embarque de Viswashkumar exibida pelo Hindustan Times mostrou que ele estava sentado no assento 11A do avião com destino ao Aeroporto de Gatwick. Ele disse ao jornal que seu irmão Ajay estava sentado em uma fileira diferente no avião e pediu ajuda para encontrá-lo. "Ele estava perto da saída de emergência e conseguiu escapar pulando pela porta de emergência", disse Vidhi Chaudhary, uma oficial da polícia em Ahmedabad, referindo-se a Viswashkumar. Família confirma que Viswashkumar sobreviveu Um membro da família de Viswashkumar, que mora no Reino Unido e pediu anonimato, confirmou à Reuters por telefone que ele havia sobrevivido e que a família estava em contato com ele, mas se recusou a fornecer mais detalhes. Ajay Valgi, primo de Viswashkumar que vive em Leicester, no centro da Inglaterra, disse à BBC que o sobrevivente ligou para confirmar que estava bem. "Ele só disse que estava bem, nada mais", afirmou Valgi. Valgi disse que a família ainda não tinha notícias do irmão. "Não estamos bem. Estamos todos muito abalados", disse ele. Viswashkumar é casado e tem um filho, acrescentou. Aeronave cai em área residencial A aeronave caiu em uma área residencial logo após decolar. É o pior desastre aéreo da última década. As autoridades calculam que entre as vítimas estão pessoas que estavam no solo no momento da queda. A polícia disse que Viswashkumar é o único passageiro conhecido até agora que sobreviveu, mas acrescentou que as operações de resgate ainda estão em andamento. "Existe a possibilidade de haver mais sobreviventes entre os feridos que estão sendo tratados no hospital", disse Vidhi Chaudhary. gq/ra(reuters, ap, dpa, ots)