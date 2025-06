Sirenes soam em várias áreas de Israel após identificação de mísseis lançados do Irã

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram por volta das 14h45 deste domingo, 15 (pelo horário de Brasília) que sirenes soaram em várias áreas do país após a identificação de mísseis lançados do Irã. O IDF comunicou ainda, em publicação no Telegram, que está operando para interceptar e "atacar onde necessário para eliminar a ameaça". A população israelense foi instruída a procurar espaços protegidos e permanecer lá até um novo aviso, complementou a força.