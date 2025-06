Sem brilhar, México vence República Dominicana (3-2) na abertura da Copa Ouro

O México teve que suar muito para derrotar a República Dominicana por 3 a 2 no sábado (15), na partida de abertura da Copa Ouro de 2025, disputada no Estádio SoFi, em Inglewood, na Califórnia, diante de 54.309 torcedores.

"Dou muito crédito à equipe adversária. É uma equipe bem trabalhada, com uma defesa muito fechada, que nos deu trabalho no primeiro tempo, e nos exigiu um pouco nos contra-ataques", disse Javier Aguirre, técnico do México.

"Nosso goleiro não teve muito trabalho, mas eles foram precisos nos dois gols", acrescentou Aguirre.

Sobre a estreia da República Dominicana na Copa Ouro contra o atual campeão, o técnico argentino Marcelo Neveleff disse: "Confiamos no nosso estilo de jogo, no conhecimento dos nossos jogadores e no nosso estudo da seleção mexicana e de como poderíamos atacá-los... Queríamos jogar de igual para igual".

Com esse resultado, o México assumiu a liderança do Grupo A com 3 pontos, enquanto a República Dominicana está sem pontuar.