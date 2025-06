Russell vence GP do Canadá marcado por choque entre McLarens; Bortoleto é 14º

O atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em segundo e o prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, companheiro de equipe de Russell na Mercedes, conseguiu o primeiro pódio de sua carreira na principal categoria do automobilismo com seu terceiro lugar.

O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo (15), após largar da pole position, garantindo assim sua primeira vitória da temporada na décima prova de um total de 24 do campeonato.

Atrás deles, as McLarens do líder do campeonato, Oscar Piastri, e de seu adversário mais próximo, Lando Norris, disputavam o quarto lugar. Na reta final, quando começavam a volta 67 das 70, Norris tocou na traseira do carro de seu companheiro de equipe, perdeu o controle e bateu no muro à sua esquerda, parando com o carro danificado.

"Desculpe, a culpa é minha. Má sorte, desculpe. Foi algo estúpido da minha parte", respondeu o britânico pelo rádio após o incidente.

O choque provocou a entrada do safety car, que encerrou a corrida, sem chances para mais ação no circuito Giles Villeneuve.

As Ferraris do monegasco Charles Leclerc, e do britânico Lewis Hamilton, terminaram em quinto e sexto lugares, seguidas pela Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso.