Quadrigêmeos mais prematuros do mundo celebram primeiro aniversário nos EUA

Os bebês vieram ao mundo em 31 de maio de 2024, com apenas 23 semanas e 4 dias de gestação — ou seja, 115 dias antes da data prevista para o parto, que seria em 23 de setembro do mesmo ano. Com isso, superaram o recorde anterior, pertencente à família Tepper, da Austrália, cujos quadrigêmeos nasceram 104 dias antes do esperado, em 1997.

A descoberta da gravidez e a gestação

Becca e Lavareis Bryant já eram pais de três filhos e planejavam aumentar a família. Após sofrer um aborto espontâneo, Becca engravidou novamente. Durante o primeiro ultrassom, veio a surpresa: ela estava esperando quadrigêmeos — duas meninas idênticas, que compartilhavam uma placenta, e dois meninos fraternos, cada um com placenta própria.

Segundo especialistas, a chance de uma gravidez natural como essa é de aproximadamente 1 em 700 mil, o que torna o caso ainda mais raro, especialmente sem o uso de fertilização in vitro.

A gestação foi acompanhada desde a 13ª semana pelo médico Ayodeji Sanusi, especialista em medicina materno-fetal do Hospital da Universidade do Alabama em Birmingham. A situação se agravou na 20ª semana, quando Becca teve encurtamento do colo do útero e, posteriormente, ruptura da bolsa amniótica.