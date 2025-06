Polícia dos EUA busca suspeito do assassinato de congressista estadual

A polícia dos Estados Unidos está à procura, neste domingo (15), do suspeito do assassinato de uma parlamentar estadual democrata em Minnesota e do ferimento grave de outro, em ataques aparentemente com motivação política, de acordo com o governador desse estado do norte. Os ataques de sábado ocorreram no mesmo dia em que o presidente republicano, Donald Trump, que completava 79 anos, organizou o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas, em meio a protestos nacionais contra sua política imigratória e após uma semana marcada pelo envio de tropas para Los Angeles, o epicentro dessas manifestações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A congressista estadual Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Representantes de Minnesota, e seu marido, Mark, foram assassinados no sábado em sua casa em Brooklyn Park, um subúrbio de Minneapolis, após um ataque a tiros na vizinha Champlin, no qual o senador estadual John Hoffman e sua esposa, Yvette, ficaram feridos, anunciou o governador democrata, Tim Walz, em uma coletiva de imprensa. A polícia identificou Vance Luther Boelter, um homem branco de 57 anos, como o principal suspeito, procurado por centenas de policiais nos subúrbios ao norte de Minneapolis. Ele deve ser considerado "armado e perigoso", disse Drew Evans, chefe do Departamento de Investigação de Minnesota, que investiga as motivações do agressor e se há outros envolvidos. Boelter foi visto na manhã de sábado na região de Minneapolis e "usava um chapéu de cowboy claro", acrescentou Evans.

Trump e a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, condenaram o incidente e garantiram que os responsáveis enfrentarão "toda a extensão da lei". O FBI ofereceu uma recompensa de até 50.000 dólares por informações que levem à captura de Boelter. - Disfarçado de policial -

Walz chamou os ataques de "um ato de violência política direcionada". O governador, ex-companheiro de chapa do Partido Democrata com a ex-vice-presidente Kamala Harris na eleição de 2024 vencida por Trump, anunciou no X que as bandeiras de Minnesota serão hasteadas a meio mastro em homenagem a Hortman. Evans disse que o senador estadual, que se encontra "em estado estável", e sua esposa foram baleados 90 minutos antes do ataque à congressista e seu marido.

O suspeito, que fugiu a pé após uma troca de tiros com a polícia perto da residência de Hortman, segundo as autoridades, deixou em seu carro panfletos para os protestos anti-Trump "No Kings", além de um manifesto que listava vários políticos e autoridades, incluindo Hortman e Hoffman. A empresa de segurança residencial Praetorian Guards Security Services descreveu Boelter em seu site como seu diretor de patrulhas de segurança. As autoridades acreditam que o agressor se passou por um policial. Em uma imagem divulgada pelo FBI, ele é visto usando o que parece ser uma máscara de látex, possivelmente para evitar ser identificado.