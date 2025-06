Milhares marcham em repúdio ao atentado contra presidenciável na Colômbia

O senador de 39 anos foi atingido por três tiros durante um ato público em um bairro popular de Bogotá no último sábado. O ataque despertou lembranças da violência e do terror exercidos pelo chefão do narcotráfico Pablo Escobar contra políticos nas décadas de 1980 e 1990.

"Sucesso na praça de Bogotá. Um povo unido pela paz", escreveu o presidente Gustavo Petro na rede X.

A polícia já prendeu três supostos envolvidos no crime. Um adolescente de 15 anos é acusado de ser o autor material do atentado, enquanto um adulto é suspeito de ser o responsável pela "logística" do ataque.

As autoridades colombianas informaram no sábado a prisão de uma mulher no sul do país, embora não tenham dado detalhes sobre seu suposto papel no atentado.