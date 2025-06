Manifestantes de vários países, incluindo Brasil, pedem cessar-fogo na Faixa de Gaza

Protestos pedindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza e o fim do conflito Israel-Palestina foram vistos, neste fim de semana, em diversos lugares do mundo, como Holanda, Bélgica, França, Reino Unido, Espanha e Brasil.

Na Holanda, aproximadamente 150 mil pessoas saíram neste domingo, 15, vestidos de vermelho para marchar em protesto contra as políticas do governo em relação a Israel, segundo a Associated Press. Percorreram um circuito de cinco quilômetros ao redor do centro de Haia para criar uma linha vermelha simbólica que, segundo eles, o governo não estabeleceu para deter a campanha de Israel em Gaza.