Inter Miami e Al Ahly empatam (0-0) na abertura da Copa do Mundo de Clubes

O Inter Miami e o egípcio Al Ahly empataram em 0 a 0 na partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes, neste sábado (14), no Hard Rock Stadium de Miami, que acabou ficando quase lotado, contrariando as expectativas. Na reta final do primeiro tempo, o goleiro Oscar Ustari do time da Flórida, defendeu um pênalti cobrado por Mahmoud Trézéguet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lionel Messi foi o jogador mais perigoso do Inter Miami, acertando a trave nos últimos instantes do jogo. O argentino reanimou seu time após um primeiro tempo decepcionante e animou os quase 61.000 espectadores, que acabaram desfrutando de um bom espetáculo apesar da falta de gols. O início da partida foi um monólogo para o Al Ahly. Os egípcios, incentivados pela grande torcida nas arquibancadas, sufocaram o time da casa, desacostumado a um ritmo tão acelerado na MLS norte-americana. Toda vez que o Inter perdia o controle, o adversário respondia com transições rápidas em busca de seus atacantes, o palestino Wessam Abou Ali e o egípcio Trézéguet, uma dor de cabeça para a defesa do time da casa.

Depois que Ali teve um gol anulado por impedimento, os egípcios continuaram pressionando. Em outro ataque perigoso, o meio-campista Emam Ashour recebeu a bola na ponta esquerda, driblou um adversário e chutou para a defesa de Ustari. O Inter quase não criou chances, e Messi quase não tocava na bola. A torcida, assim como o time, estava apática. A primeira chance do time da Flórida surgiu aos 26 minutos, em um chute de longa distância do lateral-direito Ian Fray, que passou perto do gol.

- Ustari brilha - O Al Ahly não recuou e continuou sua pressão, mas se deparou com um gigante Ustari. O goleiro argentino defendeu primeiro uma cabeçada à queima-roupa do zagueiro Yasser Ibrahim aos 31 minutos.

Ele brilhou novamente 10 minutos depois, defendendo um pênalti cobrado por Trézéguet após uma falta ingênua cometida por Telasco Segovia na área. Enquanto isso, o zagueiro visitante Achraf Dari deixou o público do Hard Rock Stadium apreensivo ao chutar Messi no joelho, fazendo o argentino se contorcer de dor. O incidente fez a torcida local despertar e o Inter também. Os donos da casa tiveram sua melhor chance nos acréscimos do primeiro tempo, quando Ali afastou em cima da linha do gol um cruzamento cheio de veneno de Luis Suárez.