Bayern de Munique massacra Auckland City (10-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Jamal Musiala foi a estrela dos atuais campeões da Bundesliga, marcando três gols (67', 73' de pênalti e 84') na goleada sobre o time amador da Nova Zelândia no Estádio TQL, em Cincinnati, Ohio.

Sem surpresas, o Bayern de Munique atropelou o modesto Auckland City FC por 10 a 0 neste domingo (15), em Cincinnati, na partida de abertura do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

Kingsley Coman (6' e 21'), Michael Olise (20' e 45'+3) e o veterano Thomas Müller (45' e 89') marcaram dois gols cada. Sacha Boey balançou a rede uma vez (18') diante de 21.152 espectadores.

A primeira rodada da fase de grupos será encerrada na segunda-feira com a partida entre Boca Juniors e Benfica, em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Harry Kane foi titular no time do técnico belga Vincent Kompany, mas o atacante inglês não conseguiu deixar sua marca de artilheiro antes de ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo por Musiala, que marcou três vezes em apenas 17 minutos.

Os gigantes bávaros desfrutaram de um passeio sob o sol do meio-dia em Cincinnati, com dois gols do ponta francês Kingsley Coman nos primeiros 21 minutos, em uma sequência de gols de seus compatriotas Sacha Boey e Michael Olise.