Zverev vence Shelton em Stuttgart e volta a uma final na grama após 8 anos

Oito anos depois, o alemão número 3 do mundo, Alexander Zverev, venceu o americano Ben Shelton neste sábado (14), em Stuttgart, na Alemanha, se classificou para sua terceira final na grama onde buscará seu primeiro título nesta superfície no domingo, contra o também americano Taylor Fritz (nº 7).

"Esta é minha primeira final na grama desde 2017 (em Halle, contra Roger Federer). Gosto de jogar nesta superfície. Será uma grande batalha amanhã contra Taylor", disse Zverev após derrotar Ben Shelton em dois sets acirrados: 7-6 (10/8) e 7-6 (7/1).

Seu adversário, Taylor Fritz, muito mais à vontade nesta superfície (onde conquistou três de seus oito títulos da ATP), derrotou o canadense Félix Auger-Aliassime na primeira semifinal por 6-4 e 7-6 (7/5), se classificando para sua primeira final em 2025.

Zverev e Fritz se enfrentaram 12 vezes, com um retrospecto de 7-5 para o americano, que venceu os últimos quatro duelos, o mais recente no ATP Finals de Turim, no final do ano passado.

